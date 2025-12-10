La Aemet actualiza la previsión meteorológica en Canarias para este miércoles: ten el paraguas a mano

La previsión meteorológica en Canarias para este miércoles, 10 de diciembre de 2025, llega marcada por los intervalos nubosos, las lluvias débiles y un descenso ligero de las temperaturas, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Archipiélago registrará variaciones dependiendo de cada provincia, con una mañana más gris y una tarde en la que se abrirán claros en varios puntos.
Santa Cruz de Tenerife: nubes por la mañana y apertura de claros por la tarde
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el día comenzará con cielos poco nubosos de madrugada y un ambiente más nuboso durante la mañana, especialmente en el norte de Tenerife.
No se descartan lluvias débiles localmente moderadas, aunque tenderán a remitir conforme avance la jornada. Ya por la tarde, se esperan amplios claros.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con máximas que rondarán los 22 grados en Tenerife, mientras que en El Hierro los termómetros bajarán hasta los 14 grados de mínima.
El viento soplará del noroeste flojo, girando a noreste moderado a mediodía, con mayor intensidad en zonas expuestas.
Las Palmas: nubes, lluvias débiles y descenso térmico en el norte
En la provincia de Las Palmas, la jornada comenzará en Gran Canaria con poco nuboso en el norte, aumentando a nuboso durante la mañana y con posibles lluvias débiles, puntualmente moderadas.
Con la llegada de la tarde, en el norte se abrirán amplios claros, mientras que en el resto de zonas predominará el cielo poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos al mediodía.
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos de madrugada, aunque aumentarán a nubosos durante la mañana, con posibilidad de lluvias débiles ocasionales. A última hora del día se prevé que se abran claros.
Las temperaturas descenderán ligeramente en el norte de Gran Canaria, sobre todo en zonas altas y de medianías, mientras que en el sur apenas habrá variaciones. En esta Isla, los valores oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 22 de máxima.
El viento será en general variable flojo a primeras horas, girando a nordeste moderado al mediodía.