Un coche se precipita por un desnivel de 15 metros en el Parque Nacional del Teide

Un accidente de tráfico este viernes entre un coche y una moto ha causado heridas a tres personas en la carretera TF-21, kilómetro 38, dentro del Parque Nacional del Teide, según ha informado 112.
Los afectados por la colisión, que tuvo lugar a las 15.35 horas, son dos hombres, de 54 y 69 años, respectivamente, y una mujer de 66. Los tres presentaron diversos traumatismos y fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Quirón Tenerife.
Colisión, vuelco y salida de vía
Según precisa el 112, el vehículo acabó saliéndose de la vía y posteriormente volcó, precipitándose por un desnivel de unos 15 metros.
Los efectivos de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo tras la mencionada caída.
El personal de Cruz Roja desplazado al lugar del siniestro prestó la primera atención a las personas afectadas hasta la llegada de los recursos del SUC.
Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico y realizó el atestado correspondiente.