tenerife

El Gobierno de Canarias aprueba el polémico Plan Rector del Teide

El documento ha sido muy contestado por el sector audiovisual y colectivos ecoogistas
El Gobierno aprueba el polémico Plan Rector del Teide
El Gobierno aprueba el polémico Plan Rector del Teide. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Gobierno de Canarias aprobó ayer en Consejo de Gobierno el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, el último paso que faltaba para su entrada en vigor. El documento cuenta con el respaldo del Patronato del Parque Nacional del Teide y del Consejo de la Red de Parques Nacionales, pero ha sido muy contestado desde diversos sectores, como los colectivos ecologistas o el cluster audiovisual de Canarias.

En el caso de los primeros, entienden que el PRUG, tal y como está concebido, pretende convertir al Teide en un “parque temático” en el que la conservación es la “gran olvidada”. Por su parte, el cluster audiovisual de Canarias solicitó recientemente su paralización, advirtiendo de que su redacción actual “liquida la actividad” y generará un “impacto catastrófico” en toda la industria audiovisual del Archipiélago, al limitar la actividad.

  1. Hasta 600.000 euros de multa por entrar sin permiso en la zona del incendio de TenerifeCabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias ultiman “asperezas” para aprobar el Plan Rector del Teide
  2. Un ciclo de conferencias coloca al Teide en el foco de los científicosLos ecologistas, tajantes: “Quieren convertir el Teide es un parque temático”

Sin embargo, para el Gobierno de Canarias, los avales conseguidos confirman que el documento es “sólido desde el punto de vista técnico, respetuoso con los valores ambientales del parque y adecuado para afrontar los retos de conservación actuales”.

El documento de usos de este espacio protegido llevaba más de 23 años sin actualizarse, pese a los cambios que ha experimentado el entorno y al importante incremento de visitantes (más de 5 millones de visitas al año).

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas