El Gobierno de Canarias aprueba el polémico Plan Rector del Teide

El Gobierno de Canarias aprobó ayer en Consejo de Gobierno el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, el último paso que faltaba para su entrada en vigor. El documento cuenta con el respaldo del Patronato del Parque Nacional del Teide y del Consejo de la Red de Parques Nacionales, pero ha sido muy contestado desde diversos sectores, como los colectivos ecologistas o el cluster audiovisual de Canarias.
En el caso de los primeros, entienden que el PRUG, tal y como está concebido, pretende convertir al Teide en un “parque temático” en el que la conservación es la “gran olvidada”. Por su parte, el cluster audiovisual de Canarias solicitó recientemente su paralización, advirtiendo de que su redacción actual “liquida la actividad” y generará un “impacto catastrófico” en toda la industria audiovisual del Archipiélago, al limitar la actividad.
Sin embargo, para el Gobierno de Canarias, los avales conseguidos confirman que el documento es “sólido desde el punto de vista técnico, respetuoso con los valores ambientales del parque y adecuado para afrontar los retos de conservación actuales”.
El documento de usos de este espacio protegido llevaba más de 23 años sin actualizarse, pese a los cambios que ha experimentado el entorno y al importante incremento de visitantes (más de 5 millones de visitas al año).