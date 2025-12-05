Apuñala en la cabeza y glúteos a su vecina en Canarias: “Para que muera yo, muerta ella”

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 28 años acusada de causar lesiones graves, al asestarle varias puñaladas en la cabeza y el glúteo, a una vecina del municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás.
La agresora fue detenida el 24 de noviembre en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) como presunta autora de un delito de lesiones con arma blanca, después de que agentes del cuerpo fueran alertados de que un vehículo se había dado a la fuga tras estar supuestamente implicado en estos hechos.
Efectivos del área de Prevención identificaron y localizaron el vehículo, a su titular y su domicilio, donde hallaron a la mujer, quien confirmó ser la dueña del coche que se encontraba estacionado en el garaje, ha detallado este viernes el instituto armado en un comunicado.
Según su versión, acudió al lugar para resolver un conflicto personal derivado de unas amenazas que había recibido y, en medio de una discusión y en legítima defensa, arrebató un cuchillo a la víctima y la apuñaló, confesando haber dicho: “para que muera yo, muerta ella”.
La mujer fue trasladada al acuartelamiento de Vecindario y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana para su tramitación.