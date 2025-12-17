El gran árbol de Navidad de Santa Cruz de Tenerife, obligado a menguar

El paso de la borrasca ‘Emilia’ se saldó el pasado fin de semana con casi 200 incidencias registradas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde, a consecuencia de los fuertes vientos y lluvias, el temporal originó daños en la estructura de 43 árboles en la ciudad, de los que 17 estuvieron afectados por caída de ramas y otros 26, por colapso de cuello o raíz, de los que nueve se encontraban en el Palmetum.
No solo los ejemplares naturales se vieron afectados por la virulencia de los vientos, sino también otros artificiales, como el gran árbol de Navidad, de unos 30 metros de altura, instalado en el lago de la plaza de España, lo que ha llevado al Ayuntamiento capitalino a tener que reducir sus dimensiones en torno a los siete metros.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló ayer que, del total de incidencias registradas durante el fin de semana, algunas afectaron a la iluminación navideña distribuida por la capital. “Es el caso del árbol de Navidad instalado en el lago, que sufrió daños en la parte inferior. Por ello, los técnicos han determinado eliminar la parte afectada para garantizar la seguridad y se ha procedido a rebajar su altura”.
Igualmente, la bola navideña de 10 por 10 metros situada en la calle Valentín Sanz también será retirada, al haber sufrido daños estructurales generados por el viento y la lluvia.
La iluminación navideña del municipio chicharrero se inauguró oficialmente el pasado 20 de noviembre, teniendo entre sus principales novedades la gran estructura luminosa en forma de pino navideño colocada en el centro del lago de la plaza de España. Una instalación, con un coste de 40.000 euros, que no ha estado exenta de polémica.
Seguridad
En este sentido, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, indicó que “la prioridad del ayuntamiento ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía y actuar con rapidez ante los efectos del episodio meteorológico adverso. La respuesta ha sido coordinada y eficaz, lo que nos permite avanzar en la recuperación de la normalidad, incluida la reorganización de algunos elementos de la decoración navideña que se han visto afectados”.
El consistorio informó ayer, además, de que todos los parques y zonas verdes que fueron cerrados de manera preventiva ante el paso de la borrasca ‘Emilia’ ya se encuentran abiertos al público, una vez finalizados los trabajos de revisión técnica, limpieza y acondicionamiento.
Entre las zonas reabiertas se encuentran las plazas de San Francisco y del Príncipe, y los parques García Sanabria, Leoncio Oramas; Secundino Delgado; La Estrella; Manuel Castañeda; El Timple; Las Mesas; Chimisay; La Granja; Don Quijote; Las Indias y Hupalupa.
Por su parte, el concejal Carlos Tarife manifestó que “se ha llevado a cabo labores de inspección exhaustivas del arbolado por parte de los técnicos municipales, la retirada de ramas y los elementos desplazados por el viento, así como tareas de limpieza general. Una vez comprobado que no existía riesgo para los usuarios, se ha procedido a la reapertura progresiva de todos los espacios verdes”.