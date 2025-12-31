Arona cierra el año ajustando contratos para garantizar servicios en playas, limpieza y mantenimiento

El último pleno del año del Ayuntamiento de Arona tuvo como eje común la subsanación y corrección de tres contratos municipales relacionados con servicios esenciales: la seguridad en las playas, la limpieza de centros públicos y el mantenimiento de edificios y vías municipales.
Los tres expedientes se situaron en el pleno con la necesidad de realizar ajustes administrativos y técnicos para garantizar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones al cierre del ejercicio, si bien, en algunos está cuestión no quedó resuelta.
Uno de los puntos centrales fue el contrato del servicio de prevención, rescate, salvamento y asistencia en el litoral de Arona, directamente vinculado al equipo de socorrismo y seguridad de los usuarios de las playas.
PLAN DE IGUALDAD
La primera teniente de alcalde, Clari Pérez (CC), explicó que la licitación del servicio se inició dentro de plazo, pero quedó desierta al no cumplir las empresas licitadoras un requisito legal obligatorio: la presentación de un plan de igualdad aprobado, publicado y en vigor.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por iniciar un procedimiento negociado y aprobar una continuidad temporal del servicio hasta el próximo 30 de junio, con el objetivo de que el servicio en las playas no quedara sin cobertura.
Según expuso la edil, se espera que la adjudicación definitiva pueda resolverse entre los meses de enero y febrero.
Desde el grupo socialista se alertó de que la situación había llegado al límite, señalando la necesidad de una mayor planificación para evitar estas prórrogas de última hora.
El Pleno también abordó el expediente del servicio de gestión de residuos, limpieza y desinfección de centros educativos y municipales, un contrato con un valor de 15.129.036 euros.
PENALIDADES
La Comisión Informativa de Medio Ambiente y Servicios Públicos elevó al Pleno la propuesta de imponer dos penalidades de 12.002 euros cada una a la empresa adjudicataria por incumplimientos graves detectados en el servicio.
Desde la oposición, se recordó que desde meses atrás se venían solicitando datos sobre personal, medios y control del servicio, y se advirtió de que los incumplimientos “persistían” en un contrato que afecta a colegios y edificios municipales. También se señaló que la cuantía de la sanción es reducida en relación con el volumen total del contrato.
Por su parte, Pérez defendió que las penalidades responden a criterios técnicos. En ese sentido, el portavoz de Más por Arona, Luis García, subrayó la importancia de reforzar el seguimiento y control de este y otros contratos municipales para garantizar que los servicios se presten conforme a lo contratado.
El tercer expediente tratado durante la sesión fue el relativo al servicio de mantenimiento y conservación de los edificios municipales y de las vías públicas, que tuvo un carácter eminentemente técnico.
En este caso, el Ayuntamiento acordó retrotraer el procedimiento para subsanar deficiencias detectadas en la presentación de determinados porcentajes del contrato.
Desde la oposición se señaló que las decisiones adoptadas en la sesión tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía de Arona, sobre todo en áreas consideradas de especial relevancia.