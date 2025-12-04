Artizar acude a Pinta Miami con cuatro artistas isleños

Galería Artizar, el espacio para el arte ubicado en el número 63 de la calle San Agustín, en La Laguna, regresa esta semana a Estados Unidos para participar en Pinta Miami, una de las ferias dedicadas al arte latinoamericano contemporáneo más relevantes del circuito internacional. Será la cuarta ocasión que Artizar acude a Pinta Miami, que se celebra desde este jueves y hasta el domingo.
En esta ocasión, la galería viaja a Miami con obras de cuatro artistas nacidos en islas. Los tinerfeños Ubay Murillo (1978) y Marco Alom (1986), la balear Amparo Sard (Mallorca, 1973) y el cubano Roberto Diago (La Habana, 1971).
“Participar una vez más en Pinta Miami es, para Galería Artizar, una oportunidad para fortalecer vínculos con coleccionistas, comisarios e instituciones de todo el mundo -detallan desde el espacio artístico lagunero-, y para seguir visibilizando el talento artístico que representamos. Invitamos a todos los que estén Miami durante esos días a visitarnos en nuestro estand, descubrir las obras y compartir este espacio de encuentro, reflexión y celebración del arte contemporáneo”.