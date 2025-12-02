Balance de Criminalidad: Canarias registra 15 asesinatos más desde 2024

La criminalidad aumentó un 3,3% en Canarias en los nueve primeros meses del año, con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar un total de 83.358 infracciones penales, según la nueva entrega del Balance de la Criminalidad desvelado ayer por el Ministerio del Interior y que tienen carácter trimestral.
Lo más llamativo en el caso del Archipiélago es el aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que se disparan un 150%, desde los diez registrados entre el 1 de enero al 30 de septiembre del año pasado, hasta los 25 del mismo periodo de 2025.
En este apartado hay que resaltar su mayor incidencia en la provincia de Las Palmas, donde se pasa de cuatro casos a 15, si bien en la tinerfeña se produce igualmente una subida aunque menor: de seis a diez.
Otras actividades delictivas que aumentaron en Canarias son los secuestros (+100%), ciberdelitos (+22%) y homicidios y asesinatos en grado de tentativa (+13,9%).
De los primeros detallar que se pasa de cero a cuatro, pero hay que resaltar especialmente el tremendo auge que sigue manteniendo la ciberdelincuencia, que en estos nueve meses suman ya un total de 13.324, la inmensa mayoría estafas (11.495). Pese a que la relevancia del factor territorial donde se registran estas infracciones delictivas es inferior por su naturaleza telemática, sí llama la atención que se dieran 7.606 ciberdelitos en Las Palmas por los 5.718 en Santa Cruz de Tenerife.
Los datos del Balance de la Criminalidad recogen un descenso de las agresiones sexuales con penetración, con una bajada del -18,5% (de 189 a 154 casos en Canarias, siendo la provincia oriental la que registró menos casos, un – 23,5% menos que en la occidental (-10,8%).
Interior también informa en su página web sobre las caídas en el robo de vehículos (-11,8%) y en el capítulo del total de los delitos contra la libertad sexual (-10,1%).
Ya a nivel estatal, la criminalidad ha repuntado en España un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%, recopila Europa Press.
El balance recoge que el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024.
El anterior informe, con datos hasta junio, había anotado un descenso del 0,9%.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska advierte de que los delitos contra la libertad sexual a nivel estatal crecen un 3,7% sobre 2024, “pero en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023)”.
Sobre el “aumento sostenido” de los delitos de agresiones sexuales con penetración, que suben un 4,6%, Interior reitera que el dato debe ponerse en relación “en parte con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social”, ya que está reduciéndose los niveles de infradenuncia.
Un total de 1.496.618 delitos (80% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, por lo que la variación es de -0,6%. La cibercriminalidad (374.259 infracciones penales, el 20% del total) presenta un incremento del 8% sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4%) son estafas informáticas.
“Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica”, ha destacado el Ministerio del Interior, que también añade que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.
El dato de homicidios dolosos y asesinatos consumados se mantiene en 273 delitos registrados, los mismos que en 2024, mientras que los anotados en grado de tentativa aumentan un 2,1%. Por su parte, los delitos por lesiones y riña tumultuaria suben un 7,5% y los 87 secuestros representan un alza del 13%.
Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos), que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, han disminuido un 3,2%. Interior destaca que los robos con violencia o intimidación (47.173) disminuyen un -0,9% respecto a 2024.