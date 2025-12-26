Atropellan a un hombre en La Laguna

Un hombre ha resultado herido este viernes tras sufrir un atropello en el camino Huerta Murciana, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 09.34 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
La Policía Local se encargó de instruir el atestado.