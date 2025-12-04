Fatídico atropello en Tenerife: varias personas en estado grave

Dos personas se encuentran en estado grave tras haber sido víctimas de un atropello en la noche de este miércoles en la Avenida de Los Menceyes, en la zona de Vistabella, municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 23.27 horas, indicando que dos personas habían sido atropelladas por un coche y desplazadas varios metros en la citada vía.
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos necesarios.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó dos ambulancias medicalizadas y otra de soporte vital básico.
El personal sanitario asistió a los afectados, ambos de 30 años. La mujer presentaba un traumatismo craneal grave, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El varón, también con traumatismo craneal grave, fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias.
La Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.