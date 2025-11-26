Grave accidente en Tenerife: en estado crítico tras ser atropellado al bajarse de la guagua

Un hombre de 40 años ha resultado herido de gravedad este miércoles tras sufrir un atropello por parte de un motorista en la TF-66, próximo a la rotonda de Guaza, en el municipio de Arona.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta poco antes de las 18:00 horas en la que se informaba de que una moto había atropellado a una persona en una parada de guaguas cuando esta acababa de bajarse.
El 112 activó de inmediato los recursos necesarios.
Según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el peatón presentaba un traumatismo craneal de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
El motorista, un hombre de 35 años, presentó un traumatismo en la cadera de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital del Sur.
En el operativo intervinieron dos ambulancias del SUC, Guardia Civil y el Servicio de Carreteras. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias.