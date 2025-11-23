Un desprendimiento en Anaga deja un herido grave

Un senderista extranjero de 34 años ha resultado herido grave este domingo mientras realizaba el sendero Taganana-Afur, en Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 14.14 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió una alerta que informaba de que el afectado había sido golpeado por el desprendimiento de una piedra durante la ruta.
Ante la naturaleza de las lesiones, el Cecoes activó de inmediato a los recursos de emergencia.
El helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) localizó al senderista, procedió a su rescate y lo trasladó hasta el Aeropuerto Tenerife Norte, donde esperaba una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El equipo sanitario confirmó que el hombre presentaba politraumatismos de carácter grave y lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
En el operativo participaron asimismo Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Guardia de Montes, que colaboraron en las tareas de apoyo al equipo de rescate del GES.