Atropello en Tenerife: un joven trasladado al hospital

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios
12 horas trágicas en las carreteras canarias dejan dos fallecidos y cuatro heridos
Un hombre de 20 años ha resultado herido en un atropello ocurrido en la Avenida Antonio Domínguez, en el municipio de Adeje, este domingo por la noche.

El incidente fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta sobre las 22:15 horas indicando que una persona había sido atropellada y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó los recursos de emergencia necesarios.

Según la valoración inicial del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba politraumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La Policía Local intervino en el dispositivo y se encargó de instruir el atestado.

