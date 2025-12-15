Atropello en Tenerife: una persona herida junto a la TF-5

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo este lunes, 15 de diciembre, en la vía de servicio de la TF-5 a la altura de Los Naranjeros, en el municipio de Tacoronte.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo en torno a las 08:48 horas, momento en el que recibió una alerta comunicando que un varón precisaba asistencia sanitaria tras el atropello.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario asistió al afectado, que en el momento inicial de la atención presentaba diferentes lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras ser estabilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.
Además del SUC, en el operativo intervinieron Policía Local, Guardia Civil y el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
La Policía Local y la Guardia Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencia y realizaron las diligencias oportunas.