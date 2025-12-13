El CD Tenerife reafirma su liderato ante el Avilés (0-1)

Buena victoria del CD Tenerife frente al Avilés, logrando controlar el juego y bastándole un tanto de Enric Gallego en la primera mitad.
Con esta victoria, los blanquiazules mantienen el liderato de su grupo, con ventaja respecto al segundo, tras la doble salida junto a la de Lugo.
Saltó al irregular terreno de juego del Román Suárez Puerta un once inicial blanquiazul con numerosas novedades. Tal y como se esperaba, Juanjo Sánchez relevó en el medio del campo al sancionado Aitor Sanz para jugar junto a Fabricio. No obstante las principales novedades en el once inicial de Álvaro Cervera fueron las inclusiones de Balde Jr y de Maikel Mesa, quien sustituyó a De Miguel.
No tardó mucho el cuadro visitante en adelantarse en el marcador. En el 14 del primer acto, el propio Maikel Mesa y Nacho Gil desperdiciaron una clara ocasión de gol. Cuatro minutos después, Enric Gallego no desperdició la primera que tuvo. El balón parado del equipo tinerfeño esta temporada está dando muchas alegrías a la afición y de esta manera nació el primer tanto chicharerro. Nacho Gil sirvió un ‘caramelito’ al primer palo y allí surgió la cabeza del delantero catalán, quien remató con potencia para superar al meta del cuadro asturiano. Quinta asistencia de Gil y sexta diana de Gallego.
Reclamaron los insulares un posible penalti cometido por Babin en el minuto 30. El colegiado Javier Figueiredo Comesaña visionó la jugada y apreció de manera correcta que el esférico tocó en el costado del defensa del Avilés.
En la recta final de la primera parte el Avilés creció y se acercó con algo de peligro a la meta defendida por Dani Martín. No llegaron a concretar los jugadores de Dani Vidal ninguna acción relevante, no obstante mejoró mucho el cuadro local para acabar equilibrando fuerzas con el Tenerife.
En la segunda parte, el CD Tenerife logró controlar a su rival, anotando incluso un gol, pero la jugada quedó anulada por fuera de juego.