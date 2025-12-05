Las ayudas para agricultores afectados por el volcán de La Palma podrán abonarse hasta 2028

Las ayudas dirigidas a los agricultores damnificados por la erupción del volcán de La Palma podrán abonarse hasta 2028, según explicó el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, quien aseguró que la intención del Gobierno es completar los pagos “mucho antes” y, si es posible, a lo largo de los próximos meses.
Izquierdo señaló que antes del 30 de diciembre la Administración debe realizar dos comunicaciones obligatorias, una intervención de control y otra relacionada con el Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF), trámites que no condicionan el abono de las ayudas más allá de los plazos marcados por la normativa.
El comisionado indicó que los expedientes que queden resueltos antes de final de año permitirán a un primer grupo de agricultores cobrar en los últimos días de diciembre o durante el mes de enero.
En cambio, los expedientes que se tramiten entre enero y marzo se harán efectivos previsiblemente a finales de marzo o en la primera quincena de abril, una vez concluida la liquidación del ejercicio y trasladados los créditos al presupuesto de 2026.
Izquierdo manifestó su confianza en que todos los afectados puedan cobrar “como muy tarde en abril” y expresó su deseo de que incluso “ojalá en enero esté todo abonado”, si bien recordó que los procedimientos administrativos fijan el ritmo y que el crédito permanecerá disponible legalmente hasta 2028.