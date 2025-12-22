Se hace pasar por otra persona para cobrar ayudas públicas y trabajar en Canarias

La Policía Nacional en Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido a un hombre que estuvo trabajando durante varios meses utilizando la documentación de otra persona mientras percibía prestaciones por desempleo y paternidad con su verdadera identidad.
La detención, fruto de una investigación desarrollada entre el 18 y 27 de noviembre, se enmarca en la denominada ‘Operación Marioneta’, una actuación policial que ha permitido destapar un caso de usurpación del estado civil, fraude laboral y percepción indebida de prestaciones sociales en Fuerteventura, ha informado la Policía Nacional este lunes en un comunicado.
Las actuaciones se iniciaron gracias a la colaboración habitual que la Brigada Local de Extranjería y Fronteras mantiene con agentes sociales y empresariales de la isla, en el marco de labores preventivas orientadas a detectar irregularidades en el ámbito laboral.
Las primeras indagaciones permitieron determinar que el investigado había aportado a una empresa de trabajo temporal la documentación de un compatriota para formalizar un contrato laboral, sin que la entidad detectara inicialmente la irregularidad.
Tras varios meses de actividad, responsables de la empresa comprobaron que la persona que acudía al puesto de trabajo no coincidía con la identidad reflejada en los documentos presentados, motivo por el cual pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y cesaron la relación laboral.
Una vez descartada cualquier responsabilidad por parte de la empresa empleadora, los agentes establecieron un dispositivo policial en coordinación con la misma, que permitió identificar plenamente al presunto autor.
Tras comprobar su verdadera identidad en las bases policiales, se constató que el investigado percibía simultáneamente diversas prestaciones sociales, obteniendo así un beneficio económico ilícito derivado de la suplantación.
Las diligencias practicadas acreditaron la existencia de dos identidades diferenciadas, así como un perjuicio directo a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, al compatibilizar indebidamente salario y ayudas públicas.
El pasado 25 de noviembre, los agentes procedieron a la detención del principal investigado y continuaron la investigación que consiguió identificar a un segundo hombre, considerado cooperador necesario, al haber, presuntamente, cedido su documentación a cambio de una compensación económica.
Asimismo, se constató que las nóminas derivadas de la actividad laboral se ingresaban en una cuenta bancaria a nombre del cooperador, si bien el uso efectivo de la tarjeta asociada era realizado por el detenido.
Para localizar al titular legítimo de la documentación utilizada fraudulentamente, se solicitó la colaboración de la Comisaría Provincial de Palma de Mallorca, cuya intervención permitió su localización y toma de declaración en calidad de investigado no detenido.
Concluida la investigación, la Policía Nacional remitió un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que adopte las actuaciones que estime oportunas dentro de su ámbito competencial, concluye la nota.