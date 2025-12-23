Binter te acerca a un Badajoz lleno de historia, naturaleza y sabor

Gracias a las nuevas conexiones de Binter, descubrir Badajoz es ahora más fácil que nunca. La aerolínea canaria abre la puerta a un destino que combina patrimonio, paisajes tranquilos y una gastronomía irresistible. Un combo perfecto para una escapada diferente en cualquier época del año.
Ubicada en el corazón de Extremadura, Badajoz sorprende por su mezcla de culturas y el encanto de una ciudad marcada por el Guadiana. Su emblemático Alcázar del siglo IX permite viajar al pasado a través de sus murallas, patios y torres con vistas espectaculares. A pocos pasos, la Catedral de San Juan Bautista muestra la fusión de estilos gótico, renacentista y barroco, reflejo del legado histórico de la ciudad.
El paseo fluvial del Guadiana es uno de los lugares más agradables para desconectar, ya sea caminando o en bicicleta, siguiendo el curso del río hasta el icónico Puente de Palmas. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Natural de Cornalvo ofrece rutas entre dehesas, fauna diversa y la impresionante presa romana que da nombre al lugar. Y muy cerca, el Castillo de Alconchel se alza majestuoso sobre la campiña extremeña, ofreciendo atardeceres memorables.
El viaje se completa con una gastronomía a base de jamón ibérico de bellota, Torta del Casar, gazpacho extremeño o tradicionales platos de cordero y cabrito. Todo acompañado por los vinos de la D.O. Ribera del Guadiana, ideales para una cata o una visita a alguna bodega local.
El Aeropuerto de Badajoz es también una puerta de entrada privilegiada para conocer otros destinos imprescindibles de Extremadura. A solo una hora se encuentra Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, cuyo casco histórico —uno de los mejor conservados de Europa— invita a perderse entre palacios medievales, calles de piedra y un ambiente que parece detenido en el tiempo. Igual de accesible es Mérida, antigua capital de la Lusitania romana, con su espectacular Teatro Romano, el Anfiteatro, el Templo de Diana y un conjunto arqueológico único en España.
Además, la ubicación fronteriza de Badajoz permite llegar en apenas 15 minutos a Portugal, comenzando por Elvas, una preciosa ciudad fortificada declarada también Patrimonio de la Humanidad. Desde allí, el Alentejo se abre al viajero con pueblos blancos, gastronomía única y paisajes de viñedos y encinas.
Vuelos directos desde Tenerife desde el 1 de diciembre
La aerolínea canaria vuela al Aeropuerto de Badajoz cuatro días a la semana: lunes y viernes en vuelo directo desde Tenerife y martes y sábados vía Gran Canaria. Quienes eligen Binter disfrutan del característico modo canario de volar, con aviones Embraer E195-E2, silenciosos, eficientes y espaciosos, sin asiento de en medio y con aperitivo gourmet de cortesía, equipaje de mano en cabina y un servicio pensado para que el viaje sea parte de la experiencia para todas las tarifas.
Además, la aerolínea ofrece una ventaja diferencial: los vuelos interinsulares en conexión con sus vuelos nacionales son gratuitos, permitiendo a los residentes de todas las islas llegar a Badajoz por el mismo precio gracias a sus más de 220 conexiones diarias.