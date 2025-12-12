Llega a las Islas la borrasca Emilia con fuertes lluvias y olas de hasta 13 metros

No hay que bajar la guardia dada la envergadura de los pronósticos sobre los efectos que el temporal denominado Emilia tendrá desde hoy y hasta el próximo domingo en Canarias, pero el análisis de las informaciones al respecto hace prever que la población debe tener especial cuidado tanto en las cumbres como en las costas. Es decir, nada de subir a Las Cañadas o al Roque de Los Muchachos por citar los ejemplos más claros ni, desde luego, mucho cuidado en un litoral cuya capacidad mortífera ha quedado más que demostrada en las últimas semanas.
Esta llegada de Emilia es el motivo por el que el Gobierno de Canarias ya activó desde ayer dos alertas que entran en vigor desde las nueve de la mañana de hoy. Una de ellas es por el viento y se circunscribe a las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, por cuanto se espera para hoy una velocidad media de entre 30 y 50 kilómetros por hora (km/h), siendo más intenso en las cumbres de Tenerife. Además, se consideran probables rachas muy fuertes, de entre 60 y 90 km/h, que incluso podrían superar esos 90 km/h en el Teide y en el entorno de Izaña, en Tenerife.
La otra alerta activada obedece al fuerte oleaje, comprende a toda Canarias y empezará a empeorar con más intensidad a partir del mediodía de hoy, aproximadamente. Se prevé un viento de fuerza 6-7, con áreas de fuerza 8 (viento medio, no rachas) en La Gomera y parte de Tenerife, que afectará al canal marítimo entre las dos islas. Para hacerse una idea, antes de la medianoche de hoy la altura significante de las olas en las costas expuesta al norte y oeste de las Islas será de entre 4 y 4,5 metros. Un dato siempre útil: la pleamar de la segunda mitad del día será entre las 19. 35 y las 20.15 horas. Se prevén olas de hasta 13 metros.
El Cabildo de Tenerife activó anoche de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de Alerta Máxima ante la inminente llegada de la borrasca. Así, decreta la prohibición de acceso y circulación por todas las pistas, senderos, caminos y zonas de campo a través dentro de los Espacios Naturales Protegidos a partir de las 15.00 horas de hoy debido al elevado riesgo de desprendimientos, caída de árboles e inundaciones. También se prohíbe la estancia en campamentos, zonas de acampada y áreas recreativas en dichos espacios. Además, se suspende temporalmente el transporte público hacia el barranco de Masca y Punta de Teno mientras permanezca activa la resolución.
Los avisos elevados desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) comienzan desde las seis de la mañana de hoy para Tenerife por lluvias, viento y oleaje de color amarillo (riesgo), subiendo a naranja (riesgo importante) en el caso del viento a partir de las tres de la tarde. Respecto al resto de la provincia, hay avisos amarillos por viento y oleaje desde las nueve de la mañana que, en el caso de La Gomera, también sube a naranja por viento a las seis de la tarde.
Para hacerse una idea de lo que se espera para mañana, la Aemet ha elevado igualmente un aviso naranja para toda Canarias durante toda la jornada y por múltiples motivos.
Así, se avisa de riesgo importante por lluvias, nieve, oleaje y viento a las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria; por viento, oleaje y lluvia a La Gomera, y por último a El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura por viento y oleaje.