Brigitte Vasallo describe en el Teatro Leal la pérdida del medio rural con ‘Queixa’

El Teatro Leal de La Laguna programa hoy jueves (19.00 horas) Queixa (Roma o muerte), una conferencia escénica de la escritora, dramaturga e investigadora Brigitte Vasallo. La propuesta protagoniza la última cita del ciclo Danza en breve de 2025, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), con la que se impulsa el trabajo de creadores de esta disciplina.
DESMANTELAMIENTO
Queixa surge de una investigación sobre el desmantelamiento del medio rural en el sur de Europa durante los años 50 del pasado siglo y los efectos de los llamados milagros económicos. Vasallo invitará al público a reflexionar sobre la diáspora y la transformación cultural desde una perspectiva tanto personal como colectiva.
En esta pieza, la dramaturga emplea la tradición oral, a la que considera subestimada, y la literatura contemporánea. La artista define el espectáculo como “una literatura del cuerpo, de la voz y de las imágenes, que cuestiona y reconstruye la identidad a partir de la diferencia”.