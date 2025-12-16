El Cabildo de Tenerife reconoce a Fred. Olsen Express por su proyecto de gestión lumínica “Mar de Estrellas”

Mar de Estrellas de Fred. Olsen Express ha sido galardonado por el Cabildo de Tenerife con el premio a las Buenas prácticas de gestión para un Desarrollo Sostenible en la categoría de Gran Empresa. Este reconocimiento, otorgado por el Observatorio de Calidad del Cabildo, celebra este año su cuarta edición y tiene como objetivo reconocer la labor de organizaciones que integran la sostenibilidad en sus operaciones promoviendo la mejora continua de la calidad de sus servicios mientras contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta nueva distinción se suma a la obtenida en la segunda edición del certamen en 2023, cuando el proyecto de la naviera ‘En Armonía con el Mar’ fue premiado por su carácter divulgativo y por integrar todas las acciones que Fred. Olsen Express lleva a cabo en relación con la gestión ambiental.
El jefe de operaciones Fred. Olsen Express, Gonzalo Rodríguez, recibió el galardón en nombre de la naviera y señaló que “este premio nos impulsa a continuar avanzando en iniciativas con las que nos sentimos plenamente identificados y alineados. Mar de Estrellas es un proyecto pionero que incluye un amplio abanico de medidas que se desarrollan de forma continua y que están totalmente integradas en nuestro sistema de gestión, lo que representa una estrategia a largo plazo en la que combinamos tres de nuestros pilares fundamentales: innovación, sostenibilidad y compromiso social”.
Un referente innovador en el archipiélago
La iniciativa Mar de Estrellas se posiciona como un proyecto innovador en el ámbito marítimo de Canarias, desarrollado con el asesoramiento del Instituto de Astrofísica de Canarias, y que integra medidas técnicas, operativas y de sensibilización. Se estructura en ocho actividades clave que abarcan medidas de diagnóstico (como el Diagnóstico OTPC-IAC), mejoras técnicas (como la adaptación de los sistemas de iluminación), mejoras operativas (como adaptar y reducir el uso de la iluminación del buque durante determinadas operaciones) y actividades de divulgación y colaboración (como la sensibilización y formación del personal y pasajeros).
En 2024, Fred. Olsen Express dio un paso decisivo al aplicar por primera vez en el puerto de Agaete el apagado de luces durante la aproximación, la maniobra y las estancias nocturnas de sus buques, con el objetivo de evitar la caída de pollos de pardela cenicienta durante su primer vuelo hacia el mar.
Un año más tarde, en 2025, esta medida se extendió a todos los puertos en los que opera la compañía, a excepción de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Paralelamente, se inició la elaboración de un procedimiento interno para regular un apagado permanente a partir de 2026, que abarcará tanto la campaña específica de protección de la pardela cenicienta como el resto del año durante las estancias nocturnas en puerto. Además, durante dos años consecutivos, toda la flota difundió a bordo la campaña El primer viaje, elaborada por Excelencia Turística de Canarias, con el fin de reforzar la concienciación sobre la conservación de esta especie. La iniciativa ha permitido sensibilizar a más de 1.350.000 pasajeros entre 2024 y 2025.
Mar de Estrellas contribuye al ODS 11, promoviendo un entorno urbano más saludable y sostenible mediante el control lumínico; al ODS 12, fomentando la reducción del derroche energético, y al ODS 13, impulsando la eficiencia energética y la disminución del consumo eléctrico. Asimismo, actúa sobre el ODS 14, al proteger la biodiversidad marina y evitar el deslumbramiento y la desorientación de aves marinas —especialmente de la pardela cenicienta—; sobre el ODS 15, favoreciendo la conservación de la fauna local y el equilibrio ecológico costero, y finalmente sobre el ODS 17, fortaleciendo alianzas para el desarrollo sostenible.
Sobre Fred. Olsen Express
Fred. Olsen Express es la naviera de referencia en Canarias y lleva más de 50 años garantizando la conectividad entre islas. Desde su primera travesía en 1974 con Ferry Gomera, entre San Sebastián de La Gomera y Los Cristianos, en Tenerife, la compañía mantiene su compromiso con el desarrollo del transporte marítimo en el archipiélago. Se caracteriza por brindar un servicio con barcos de última generación y basado en la comodidad, la puntualidad, la rapidez y la flexibilidad.
Fiel a su vocación de generar riqueza entre la comunidad canaria, cuenta con un equipo humano de cerca de 1.000 personas. En la actualidad, Fred. Olsen Express dispone de una flota de ocho barcos de alta velocidad, dos miniferris y tres buques de carga destinados al transporte de mercancías, con los que conecta el archipiélago, a través de siete islas. Opera siete líneas marítimas interinsulares y una ruta costera en el sur de La Gomera. Además, une Canarias con la península mediante la conexión de Gran Canaria y Tenerife con Huelva.
Fred. Olsen Express es líder en el mercado interinsular. Realiza una media de 22.500 viajes al año y transporta anualmente a más de 3,7 millones de personas, 66.000 mascotas, 1.000.000 de turismos y 1.300.000 metros lineales de carga, es decir, unos 100.000 vehículos de transporte de mercancías. Desde su origen, más de 89 millones de pasajeros han confiado en la compañía.
En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, a través de su programa ‘En Armonía con el Mar’, Fred. Olsen Express aplica la innovación en todos sus procesos para reducir al máximo su huella en el entorno.