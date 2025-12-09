Encuentran un cadáver momificado en el fondo de un barranco en Canarias

Un cazador encontró la pasada noche el cadáver de un hombre en el fondo de un barranco en la isla de La Palma.
Según ha adelantado Televisión Canaria, el hombre se encontraba en el conocido como Barranco del Río, en un lugar recóndito, en estado de momificación.
Fue el cazador quien avisó a las autoridades. El cadáver se encuentra a esta hora custodiado por agentes de la Policía Nacional a la espera de que lleguen efectivos de Teneride de la Unidad de Investigación Judicial para esclarecer la identidad y las cauas.