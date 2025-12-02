Hallan el cuerpo sin vida de un joven desnudo en una playa de Canarias

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la aparición de un cadáver este martes, 2 de diciembre, en la playa de Bocabarranco, en el litoral de Jinámar, en el municipio de Telde (Gran Canaria). El cuerpo fue localizado esta mañana por un ciudadano.
La alerta se dio a las 8:30 horas, cuando una persona que paseaba por la zona avisó a los servicios policiales tras encontrarse con el cuerpo sin vida de un hombre joven que presentaba restos de sangre.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que acordonaron el área a la espera de la llegada de los equipos especializados.
El cadáver se encontraba desnudo y, por el momento, los investigadores no han determinado si existen indicios claros de muerte violenta.
Efectivos del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica trabajan en la recopilación de pruebas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento e identificar a la víctima, de entre 30 y 35 años.