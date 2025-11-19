Recuperan un cuerpo sin vida en la costa canaria

Un hombre de unos 50 años ha fallecido este miércoles en la costa canaria, en concreto, en la playa de Botija, en el municipio grancanario de Gáldar.
A las 8:00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída al mar de una persona, que se encontraba flotando boca abajo en el litoral.
De inmediato, se movilizaron los recursos de emergencia necesarios.
Guardia Civil y Policía Local localizaron el cuerpo en el mar y desde el instituto armado se movilizó tanto al helicóptero como al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), cuyos miembros recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el puerto de Agaete para su custodia hasta la llegada de la autoridad judicial.
Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el dispositivo de emergencias en la zona, donde también se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del SUC.