La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de heroína y cocaína en el barrio de Taco, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), en una operación que se ha saldado con dos detenidos que han ingresado en prisión por orden judicial. Los agentes intervinieron más de medio kilo de heroína, diversas cantidades de cocaína y dinero en efectivo.
La investigación permitió descubrir que los dos sospechosos realizaban numerosas transacciones de droga, principalmente a personas con una elevada dependencia de la heroína. Según la Policía Nacional, buena parte de estas operaciones se desarrollaban a plena luz del día, en la vía pública y en zonas muy transitadas del barrio lagunero.
Vendían droga a plena luz del día en Taco
Las pesquisas comenzaron después de que los investigadores detectaran la existencia de un punto activo de distribución de sustancias estupefacientes en Taco.
Los agentes centraron sus actuaciones en dos individuos que presuntamente se dedicaban a comercializar heroína y cocaína, con una actividad continuada de venta al menudeo.
Durante las vigilancias, los investigadores comprobaron que los sospechosos realizaban numerosas ventas, especialmente a consumidores de heroína con un elevado grado de adicción.
Una parte importante de las transacciones se llevaba a cabo en espacios públicos, durante el día y en lugares concurridos, según recoge la información policial.
Más de medio kilo de heroína y 2.680 euros intervenidos
Una vez reunidos los indicios, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar el domicilio vinculado a los sospechosos.
En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, junto con un equipo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
El registro permitió localizar e intervenir:
- 532,59 gramos de heroína.
- 24,06 gramos de cocaína.
- 2.680 euros en efectivo.
Durante la intervención, los agentes procedieron a la detención de los dos investigados como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.
La Policía Nacional pide colaboración ciudadana
Tras esta actuación, la Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y combatir los puntos de distribución de sustancias estupefacientes.
Las personas que tengan conocimiento de actividades que puedan estar relacionadas con el tráfico de drogas pueden comunicarlo a las autoridades policiales.
La Policía Nacional mantiene habilitados sus canales de atención ciudadana y el teléfono 091 para informar de posibles hechos delictivos.