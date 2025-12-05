Nueva caída masiva a nivel mundial: cientos de webs y apps dejan de funcionar

Numerosas plataformas digitales están registrando incidencias este viernes debido a un fallo en Cloudflare, una de las empresas clave en la infraestructura de Internet. Desde primeras horas de la mañana, usuarios de distintas regiones reportan errores al intentar acceder a aplicaciones y páginas web de uso masivo.
Los problemas comenzaron alrededor de las 09.45 horas, cuando múltiples servicios dejaron de cargar con normalidad.
Entre las plataformas afectadas figuran LinkedIn, Canva, Zoom, Deliveroo, MediaMarkt, Decathlon, Vinted, Fortnite, así como diversas herramientas de inteligencia artificial, entre ellas ChatGPT, Claude, Perplexity y Gemini.
Incluso Downdetector, portal especializado en informar de caídas, se encuentra mostrando errores al depender también de Cloudflare.
La compañía estadounidense ha comunicado que está investigando fallos en su panel de control y en varias APIs, lo que está provocando interrupciones y errores en las solicitudes de los usuarios. En su página de estado aparece un aviso en el que reconoce una incidencia interna en examen.
Cloudflare mantenía, además, un proceso de mantenimiento programado para esta mañana en uno de sus centros, aunque no se ha establecido una relación directa entre ambas circunstancias.
Una pieza central en el funcionamiento de Internet
Cloudflare actúa como red de distribución de contenidos (CDN) y como sistema de protección frente a ataques, filtrando el tráfico y optimizando la entrega de datos entre servidores y usuarios.
Su infraestructura gestiona más del 20% del tráfico mundial, por lo que una mínima alteración en su red puede afectar simultáneamente a plataformas sociales, servicios bancarios, tiendas online, aplicaciones de comunicación o herramientas profesionales.
Cuando Cloudflare experimenta un fallo, las webs que dependen de él pueden mostrar páginas en blanco, mensajes de error o lentitud en la carga, aunque sus servidores principales no estén caídos.
Incidencias detectadas por la caída este viernes
La interrupción, iniciada poco antes de las 10.00 horas (hora peninsular), está generando errores de acceso en:
- Canva, que permanece sin cargar correctamente.
- Banca digital de CaixaBank, tanto en su versión web como en la aplicación móvil.
- Downdetector, con problemas de funcionamiento debido a la dependencia de la red de Cloudflare.
- Diversas apps y portales corporativos que muestran avisos generados por la propia plataforma de CDN.
En muchos casos, los usuarios ven mensajes que indican que la solicitud no puede procesarse por un fallo del sistema de intermediación de Cloudflare.
La compañía afirma haber implementado una primera solución a las 10.12 horas, iniciando un periodo de vigilancia para comprobar su eficacia. De momento, no se ha ofrecido una explicación oficial sobre el origen del incidente.
Segunda caída en pocas semanas
Este episodio se suma a otro registrado el 18 de noviembre, cuando un fallo similar dejó fuera de funcionamiento durante horas a servicios como X, Canva, ChatGPT y otros portales ampliamente utilizados.
La repetición de incidencias en un intervalo tan corto ha reabierto el debate sobre la dependencia global de grandes proveedores de infraestructura digital.
Cloudflare asegura que sigue trabajando para restablecer el servicio en todos los sistemas afectados.