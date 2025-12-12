Cajasiete y FEDEPALMA firman un convenio para ofrecer soluciones financieras preferentes al tejido empresarial de la Isla

Cajasiete y la Federación de Empresarios de La Palma (FEDEPALMA), representadas por el director de Zona de La Palma de la entidad financiera, Aníbal Álvarez Rodríguez, y por la presidenta de la Federación, Carmen María Koury Hernández, han formalizado en la oficina de Cajasiete en Los Llanos de Aridane la firma de un convenio de colaboración destinado a fortalecer el apoyo al tejido empresarial palmero.
El acuerdo nace con el objetivo de ofrecer a las empresas asociadas a FEDEPALMA un conjunto de productos y servicios financieros en condiciones preferenciales, diseñados específicamente para responder a sus necesidades profesionales. Esta colaboración pretende convertirse en una herramienta que contribuya a mejorar la gestión económica de las pymes de la Isla, facilitando el acceso a soluciones que impulsen su competitividad, estabilidad y crecimiento.
En virtud del convenio, Cajasiete pone a disposición de las empresas asociadas alternativas de financiación para inversión y circulante, líneas de crédito adaptadas a la actividad empresarial, soluciones para la gestión diaria —incluyendo servicios de pago a proveedores y nóminas—, productos de ahorro e inversión, además de una amplia oferta de seguros orientados a la protección del negocio. Todo ello con condiciones ventajosas y asesoramiento especializado.
Este acuerdo refuerza el compromiso histórico de Cajasiete con el desarrollo económico y social de La Palma, especialmente relevante para acompañar al tejido empresarial en los retos actuales y futuros de la Isla. La entidad mantiene una presencia cercana y continuada, desarrollando acciones y servicios dirigidos a apoyar a autónomos, pymes y profesionales en su actividad diaria.
El director de Zona de La Palma de Cajasiete, Aníbal Álvarez Rodríguez, destacó: “La firma de este convenio con FEDEPALMA reafirma nuestro compromiso con las empresas palmeras y con su papel fundamental en la dinamización económica de la Isla. Nuestro objetivo es acompañarlas con soluciones financieras sólidas y adaptadas a su realidad”.
La colaboración entre Cajasiete y FEDEPALMA se consolida así como un eje estratégico para fortalecer la competitividad y el desarrollo económico de la Isla, reforzando el compromiso de la entidad financiera con el progreso sostenible de Canarias.