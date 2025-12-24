El Campamento Real de La Laguna bate récord con más de 21.000 visitantes

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado este miércoles que el Campamento Real contará en esta edición con más de 21.000 visitantes, después de que esta mañana se agotaran las 2.550 invitaciones extra que se pusieron a disposición de la ciudadanía.
Esta ampliación de localidades viene motivada por la alta demanda que se ha registrado desde el pasado miércoles, cuando se adjudicaron las 18.500 entradas dispensadas online y de manera presencial.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha agradecido en una nota la gran acogida del público lagunero y tinerfeño a esta propuesta sin coste para las familias “que cada año crece en expectación y que refuerza el gran trabajo que se viene desarrollando por parte de todo el personal del área de Fiestas para que estas fechas sean mágicas e inolvidables”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, ha recordado que “esta ampliación de entradas se ha consensuado con el dispositivo de seguridad previsto para esta actividad, garantizando que no existe riesgo para la población que se acerque hasta el parque de La Vega estos días a disfrutar de esta amplia oferta de ocio navideña”.
“Este nuevo emplazamiento nos ha permitido ampliar de manera considerable el aforo disponible e incluir en esta edición nuevas sorpresas en forma de atracciones, talleres manuales, actuaciones musicales, photocalls, personales cinematográficos reconocibles para todos los públicos y, por supuesto, los pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente”, agregó el edil de Fiestas.
El acceso a este recinto se distribuye en dos pases de acceso diario dos horas y media de duración, en diferentes franjas horarias según el día.
La mayoría de las jornadas se desarrollarán en horario de tarde, con pases especiales de mañana como este miércoles, 24 de diciembre, o el 31 de diciembre, adaptándose así al calendario y a las celebraciones navideñas.