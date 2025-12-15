el tiempo

Canarias bajo aviso de la Aemet por lluvias y heladas

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Cambio radical en el tiempo por la llegada de un frente frío: así afectará a Canarias
La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos nubosos, que podrán ser más compactos y estar acompañados de lluvias en el norte, sobre todo durante la madrugada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, con probabilidad, aunque baja, de que se produzcan heladas débiles en las zonas altas. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará moderado del noroeste, pudiendo ser ocasionalmente fuerte en zonas altas y vertientes este y oeste.

En Gran Canaria habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el norte y este durante la primera mitad del día.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o en ligero ascenso, pudiendo producirse heladas débiles en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 22ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará de componente norte a noroeste, ocasionalmente fuerte en vertientes del este y oeste, y en cumbres expuestas.

