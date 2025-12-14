La Aemet vuelve a activar avisos en Canarias para la próxima semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros para este martes, 16 de diciembre, debido a la previsión de mar combinada del norte o noroeste con olas de entre 4 y 5 metros.
La situación afecta a dos islas. En el caso de Lanzarote, el aviso estará vigente desde las 18:00 horas, mientras que en Fuerteventura se activará entre las 22:00 horas.
El tiempo para los próximos días
Según la predicción meteorológica, este lunes 15 de diciembre se esperan intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada en el norte de las islas de mayor relieve.
Las temperaturas tenderán a un ligero ascenso, y existe una baja probabilidad de heladas débiles en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
El viento soplará del noroeste moderado, con rachas ocasionalmente fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas.
Para este día, las temperaturas previstas se sitúan entre 19 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 17 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Avisos el martes
Durante el martes, jornada en la que estarán activos los avisos costeros, se mantendrán los intervalos nubosos, con nubes más compactas y lluvias débiles de madrugada y por la tarde-noche en el norte de las islas, especialmente en zonas de medianías.
Las temperaturas registrarán pocos cambios, y continuará la baja probabilidad de heladas débiles en las cumbres de Tenerife y La Palma.
El viento será de componente norte moderado, con intervalos de fuerte por la tarde, especialmente en zonas expuestas.