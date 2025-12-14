Las alertas que siguen activas en Canarias por Emilia isla por isla: atención a los desprendimientos

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha finalizado la alerta por vientos, riesgo de inundaciones y nevadas en todo el archipiélago, pero la mantiene por fenómenos costeros y actualiza a prealerta por lluvias y tormentas la situación en Lanzarote y Fuerteventura.
La alerta por vientos ha sido desactivada a partir de las 14.00 horas de este domingo tras haber finalizado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de la situación de alerta el pasado viernes.
Igualmente, se da por finalizado el episodio de precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel que ha afectado a las cumbres de Tenerife así como la prealerta en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.
La alerta por riesgos de inundaciones también ha sido desactivada para todas las islas porque ha desaparecido el riesgo de inundación costera por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa durante las pleamares.
La alerta por fenómenos costeros se mantiene en la costa norte y noroeste de Gran Canaria y Tenerife, y en el litoral norte y oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
El mar, afectado por la borrasca Emilia
La Dirección de Emergencias de Canarias ha decidido mantenerla debido al mal estado del mar.
Según la información facilitada, se registra un oleaje de mar combinada con una altura significante de entre 2,5 y 3,5 metros, junto a mar de fondo del noroeste de 2 a 2,5 metros.
Además, el viento sopla de componente norte con fuerza 4 a 5, alcanzando velocidades de entre 20 y 38 km/h, con áreas de fuerza 6, de hasta 49 km/h, en altamar entre las islas de mayor relieve.
Estas condiciones están generando marejada y áreas de fuerte marejada en altamar entre las islas de mayor relieve, una situación que, según lo previsto, remitirá en la madrugada del lunes.
La misma fuente ha informado también de que la alerta pasa a prealerta en el caso de las lluvias y tormentas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura desde las 13.00 horas de hoy y que se da por finalizada la situación de alerta por precipitaciones en Gran Canaria y en las islas occidentales.
En Lanzarote y Fuerteventura se mantiene la posibilidad de lluvias y chubascos, en general, débiles sin descartar alguno puntualmente fuerte y de tipo tormentoso, ha indicado.
La Dirección General de Emergencias también ha activado la prealerta por riesgo de desprendimientos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria “para garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas por desprendimientos tras las lluvias asociadas a la borrasca Emilia”.
Estas decisiones se han tomado en base a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos.