Canarias se consolida como polo de atracción empresarial para sectores innovadores

Canarias refuerza su posicionamiento como destino estratégico para la inversión en sectores innovadores y de alto valor añadido. La ciudad de Madrid fue el escenario elegido para cerrar la gira de eventos organizada por Proexca en la península, tras las paradas previas en Sevilla y Zaragoza, con el objetivo de estrechar lazos con empresas en fase de expansión y dar a conocer las ventajas competitivas del archipiélago.
El encuentro, celebrado bajo el lema “Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión”, reunió en la capital a expertos, representantes institucionales y directivos de compañías vinculadas a ámbitos estratégicos como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la I+D+i, el gaming, la animación, el sector audiovisual y la industria aeroespacial.
Durante la jornada, se expusieron las condiciones singulares que ofrece Canarias como plataforma de negocio, destacando su marco fiscal diferenciado, su conectividad, la estabilidad jurídica y su posición geoestratégica como región ultraperiférica de la Unión Europea.
El acto fue inaugurado por el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, quien subrayó la relevancia de la comunicación para transmitir la realidad actual de Canarias y puso en valor la histórica vinculación del grupo editorial con el archipiélago.
Por su parte, el presidente de Proexca y viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, afirmó que la diversificación económica es un objetivo prioritario para la comunidad autónoma. En este sentido, destacó tres factores clave: la capacidad de resiliencia del territorio, su cercanía al continente africano y su integración en la Unión Europea. “En Canarias suceden muchas cosas que generan grandes oportunidades. Nuestro plan es ayudar a que las empresas que se instalen en las islas puedan desarrollar su mejor versión”, señaló Cabello, quien añadió que el archipiélago aspira a proyectar hacia el exterior una imagen que va más allá del clima, basada también en innovación y crecimiento económico.
El consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal, reafirmó el compromiso de la entidad con la promoción de esta “nueva Canarias” vinculada a la diversificación productiva. “Tenemos mucho camino por recorrer, pero esperamos ver pronto a muchas de estas empresas instaladas en Canarias”, indicó. En la misma línea, la directora del Área Invertir de Proexca, Pilar Moreno, recordó que más de mil empresas ya han elegido las islas como base para crecer en un entorno innovador y sostenible, principalmente en sectores como la tecnología, los semiconductores, el audiovisual, la animación y los videojuegos. “Existe un ecosistema empresarial en crecimiento y una estrecha colaboración entre el sector público y el privado”, subrayó.
La jornada también puso el foco en la industria aeroespacial y la conectividad. Juan José Cornejo, director de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Startical, destacó que los incentivos fiscales de Canarias aportan estabilidad al sector, mientras que Beatriz Arias, directora de Transformación Digital de DigitalES, alertó sobre el aumento constante de la demanda de capacidad y conectividad, lo que exige un enfoque integral en esta materia.
El talento fue otro de los grandes ejes del debate. Carlos D’Ursi, presidente de la Asociación Madrileña Audiovisual y CEO de Potenza Producciones, señaló que la retención de profesionales se ha convertido en uno de los principales retos del sector audiovisual, y defendió que Canarias ofrece un diferencial positivo al permitir mayor rentabilidad y estabilidad. “Canarias ha demostrado que los rodajes y producciones no son un gasto, sino una inversión”, afirmó.
En el ámbito de la animación, Xosé Zapata, presidente del Pixel Clúster de la Comunidad de Madrid, reconoció que el desarrollo del sector en España no sería posible sin Canarias, destacando la importancia de la financiación para sostener proyectos de largo recorrido y retener talento. A ello se sumó la economista María Dolores Rodríguez Mejías, directora de Proyectos de Aeconomia XI, quien recordó que el marco regulatorio canario ofrece múltiples incentivos, desde la Zona Especial Canaria hasta deducciones fiscales aplicables a la innovación y el sector audiovisual.
Los diálogos de la jornada fueron moderados por el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs. En uno de ellos, Carlos Fernández de la Peña, CEO de Telespazio Ibérica, puso de relieve que desde Canarias es posible desarrollar proyectos espaciales con impacto global. Asimismo, el director general de la Fundación COTEC, Jorge Barrero, destacó la creciente proactividad del Gobierno de Canarias en materia de innovación y defendió que esta apuesta debe enmarcarse en un contexto europeo.
El encuentro concluyó con la presentación de dos casos de éxito de empresas implantadas en las islas, de la mano de Jesús Pérez Narezo, director territorial en Madrid de Lãberit, y Rubén Criado, director del área de Nuevas Tecnologías de Arquimea. Ambos coincidieron en señalar que el ecosistema innovador canario es fruto de una apuesta sostenida en el tiempo y que ofrece oportunidades reales de crecimiento. “Un ecosistema no se improvisa, se construye durante años, y Canarias ha sabido hacerlo”, afirmó Criado, mientras que Pérez Narezo destacó el valor del archipiélago como laboratorio de soluciones exportables a otros mercados.La gira, amparada bajo la marca “Canarias, tu mejor versión”, se cierra con un balance positivo y con el archipiélago situado en el centro del mapa de la innovación nacional. Una estrategia de comunicación que refuerza la proyección exterior de Canarias y la internacionalización de su economía, de la mano de las instituciones implicadas en este objetivo común.