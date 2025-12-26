Carlos Baute y un invitado sorpresa despiden el año en ‘Una mala noche’

El último episodio del año de Una mala noche (la tiene cualquiera), el irreverente late night de Televisión Canaria presentado por Aarón Gómez, celebra el Día de los Santos Inocentes con una entrega sobre Las travesuras, en la que las bromas, las diabluras y el humor más juguetón serán los grandes protagonistas. Como invitado principal visita el plató el cantante venezolano con raíces canarias Carlos Baute, que aportará todo su carisma, anécdotas personales y complicidad con el público en una noche hecha a medida para las risas y las sorpresas.
Fiel al espíritu imprevisible del formato, la velada contará además con un invitado sorpresa cuya identidad será un misterio incluso para el propio Aarón Gómez hasta el último momento. Al inicio del programa, el presentador recibirá tres pistas que apuntan a posibles candidatos tan dispares como el cantante canario José Vélez, la superestrella internacional Rosalía o el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo.
El equipo de colaboradores, integrado esta vez por Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Guacimara Gil y Sarah Lómore, desplegará su ingenio en una batería de sketches, juegos y reflexiones en clave de comedia que girarán en torno al arte de gastar bromas. Con su sello de humor canario, fresco y sin filtros, el programa promete momentos tan imprevisibles como las propias inocentadas del 28 de diciembre.
Tampoco faltará la ya imprescindible ventana a nuevos talentos a través del Talent Chou, conducido por Ninfa, que presentará en esta ocasión un duelo musical entre cantantes dispuesto a subir todavía más el tono festivo de la noche.