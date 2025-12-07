CD Lugo-CD Tenerife: enésimo ‘partido trampa’ de la temporada

El CD Tenerife ya ha dejado atrás su eliminación copera para centrarse exclusivamente en lo que más la conviene. El cuadro blanquiazul vuelve a la competición liguera con el objetivo de sumar los tres puntos en su delicada visita a de hoy a uno de los equipos con más solera del grupo, el CD Lugo.
El conjunto de Álvaro Cervera afronta el primero de sus dos viajes consecutivos, el de la semana que viene a Avilés, para competir por un triunfo que le permitiría seguir con una buena ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.
Viaja el cuadro blanquiazul con las bajas habituales de Marc Mateu y Javi Pérez más las de Álvaro González, que no está recuperado del problema que le apartó del equipo en el compromiso copero, y Dani Fernández. El canterano sí que tiene el alta médica, pero Cervera ha optado por la precaución y el de Taco se quedó en casa este fin de semana.
De resto pocas novedades más allá de una alineación en la que el técnico blanquiazul apostará por su sota, su caballo y su rey, es decir su once tipo de la temporada. Regresará a la portería Dani Martín y repetirán César, José León y Landázuri, titulares en la Copa, en una zaga en la que David Rodríguez volverá al lateral izquierdo. Aitor Sanz y Fabricio retomarán el trabajo en el doble pivote con Alassan en la derecha y Nacho Gil en la izquierda pero con mayor libertad de movimientos y delante De Miguel y Enric Gallego.
Álvaro Cervera prevé un partido muy igualado y difícil frente a un rival que es duro en su campo y que es el segundo menos goleado del grupo (11 goles encajados) por detrás del Tenerife. Su balance ofensivo, por contra, tampoco es brillante, con sólo 11 goles anotados así que su posición en la tabla (14 es algo engañosa).
Los lucenses, que vienen de sumar tres empates consecutivos y cuatro semanas sin perder, cuentan con una pareja de centrales de conocida solvencia, los ex blanquiazules Josep Gayá y José Amo. Son básicamente los bastiones de la retaguardia de un equipo que tiene que ir a más con el paso de las jornadas. Amo será baja ante los blanquiazules por acumulación de amonestaciones.
“El Lugo es un equipo importante y con buenos jugadores que, aunque no empezó bien, ahora está mejor y te puede poner en tu sitio”, explicó Cervera sobre su rival de hoy, un equipo que “me gusta como juega” y que planteará “un partido muy complicado para nosotros”.
Para el Tenerife será un compromiso clave y delicado, para el Lugo igual… o más. Los rojiblancos no se pueden permitir más tropiezos en su feudo. Su objetivo también es el ascenso.
En el Anxo Carro esperan al gran “rival a batir”
“Qué podemos decir que no se sepa del Tenerife”, avisó el técnico local, Yago Iglesias este viernes señalando que “no solo por nombres, entidad y por tantos años que ha estado en el fútbol profesional creo que es el rival a batir, es por méritos propios tras lo visto en estas 14 jornadas”.
Iglesias señaló que el Tenerife “es un equipo que compite a las mil maravillas, organizado, físico, habilidoso, con calidad en todas las posiciones y con una pegada espectacular y si hay que poner un adjetivo a este Tenerife es su capacidad competitiva”.