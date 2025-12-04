El CD Tenerife, a dar la talla ante el Granada para servirse otra ronda en la Copa del Rey

A ilusión no le gana nadie, pero la ilusión no hace goles. El CD Tenerife, consciente de que su prioridad indiscubitle es la competición liguera, afronta esta noche la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en la que se medirá a un Granada CF que ha encontrado un buen nivel en las últimas semanas.
Con once plagado de novades pero un eje defensivo en el que repetirán Landázuri y León, el cuadro de Álvaro Cervera espera sorprender a un rival que aprovechará esta visita al Heliodoro Rodríguez López para darle minutos también a sus futbolistas menos habituales.
A Cervera no le queda otro remedio que volver a alinear a Landázuri y León porque Álvaro González, el tercer central de la primera plantilla blanquiazul, tuvo unas molestias en estos primeros días de la semana y se cayó de la convocatoria obligando al técnico, de paso, a convocar a Guillem, futbolista del filial.
En el resto de posiciones quedan pocas dudas más allá de saber si será César Álvarez o David Rodríguez el inquilino del lateral derecho. En principio sería César el elegido para el flanco diestro de la zaga por aquello de que ha jugado menos minutos en global que David.
Con Gabri De Vuyst bajo los palos y Zoilo en el lateral zurdo se completaría la zona defensiva.
En el centro del campo, dos puestos para tres hombres. Calavera y Juanjo Sánchez, con ficha del primer equipo, podrían ser los titulares, pero Ulloa se ha ganado la oportunidad de poder salir de entrada ante su ex equipo. Una motivación extra.
La banda izquierda sería para Balde y la derecha para Chris Montes dejando a Noel López en ese puesto de media punta o segundo delantero en el que tan bien se desenvuelve y colocando a Fran Sabina como ariete y referente ofensivo para medirse al equipo contra el que debutó oficialmente en el primer plantel blanquiazul en aquella derrota (4-0) en Los Cármenes.
Llegan los tinerfeños al partido en un momento de solidez en la competición liguera. Vapulearon a Celta B (4-0) y Arenas de Getxo (1-4) y fueron solventes para sacar adelante el partido enrevesado que les planteó el Arenteiro (1-0). Pese a ello, lo de hoy es otra cosa.
Aunque Pacheta haya anunciado que habrá novedades significativas en su alineación el Granada no deja de ser uno de los aspirantes al ascenso a Primera División por plantel y presupuesto. Será un rival complicado.