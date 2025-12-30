Celso Albelo participa en la XXV Gran Gala Solidaria del Auditorio Nacional

El tenor tinerfeño Celso Albelo será uno de los cantantes que se suban este martes (19.30, hora peninsular) al escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid para participar en la Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo a beneficio de Cáritas.
Ofrecida por la Fundación Sinfolírica, la cita musical, que cumple su vigesimoquinta edición, contará con la participación del Orfeón Donostiarra, dirigido por Sainz Alfaro, y la Orquesta Sinfónica de la UCAM (Universidad Católica de Murcia), con Borja Quintas en la dirección. Les acompañarán en el escenario el Ballet Estampas de Zarzuela, bajo la dirección de Sofía Martín; la Rondalla Lírica de Madrid, dirigida por Pepe Juárez, y la Asociación Cultural ¡Chotis siempre Madrid!
CANTANTES
Junto al cantante lagunero, participan en el concierto las sopranos Carmen Solís y Graciela Moncloa; la mezzosoprano Cristina Faus; los tenores Javier Camarena, Moisés Marín y Antonio Vázquez; el tenor cómico Juanma Cifuentes; los barítonos Jesús Rodríguez y Quique Bustos; los bajos Rubén Amoretti y Simón Orfila, así como el guitarrista Rafael Andújar.
Todos ellos interpretarán algunas de las páginas más populares de títulos de zarzuela como El Bateo, La Bruja, Marina, El huésped del sevillano, Luisa Fernanda, El último romántico, La Dolores, El sobre verde, La alegría de la huerta, Los emigrantes, La del Soto del Parral, Doña Francisquita y La rosa del azafrán, entre otros.
“Quiero expresar en nombre de la gran familia Cáritas mi más profundo agradecimiento a todos los que hacéis posible esta extraordinaria gala de zarzuela, que nos permite continuar, de forma importante, con nuestra actividad diaria en favor de los más necesitados, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, afirma Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española.
‘WERTHER’
Tras su participación en la gala, Celso Albelo se incorporará a los ensayos de Werther, el drama lírico en cuatro actos y cinco cuadros de Jules Massenet (1842-1912), con el que ABAO Bilbao Ópera inicia el año en el Palacio Euskalduna los días 17, 20, 23 y 26 de enero. Un rol que también interpretará en abril en Zagreb, en la Ópera Nacional de Croacia.
Este mes de diciembre, el tenor canario encarnó otro de sus personajes icónicos, el malvado Duca di Mantova (Duque de Mantua) de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi (1813-1901). Lo hizo en el Teatro Campoamor, en las funciones programadas para los días 12, 14, 17 y 20 de diciembre por la Ópera de Oviedo. Otro título verdiano, Il trovatore, le llevará el próximo verano al Teatro Real de Madrid, donde hará de Manrico los días 4, 15 y 20 de julio.