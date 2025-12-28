sucesos

Choca contra un muro en Canarias y acaba en el hospital

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios
Un hombre de 63 años ha resultado herido este sábado tras colisionar el turismo que conducía contra un muro en la vía LP-206, a la altura del punto kilométrico 11, en el municipio de Villa de Mazo, en La Palma.

El incidente se produjo a las 20:01 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la alerta, en la que se comunicaba que el ocupante del vehículo había resultado herido, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario valoró y asistió al afectado, que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado en el momento inicial de la atención. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma para su atención médica.

Efectivos de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.

