Detenido el conductor que mató ayer al motorista Adrián en Tenerife: dio positivo en alcohol y drogas

Su pareja, Orimar, había fallecido la noche anterior en otro accidente en Tenerife
Agentes de la Guardia Civil han detenido al conductor del turismo que este sábado colisionó con un motorista, provocándole su muerte, en la TF-65, en San Miguel de Abona (Tenerife), tras dar positivo en alcohol y drogas, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Así, si bien la investigación continúa su curso, el conductor del turismo fue detenido ayer, poco después de producirse este accidente de tráfico, al dar positivo en alcohol y drogas al volante, por un delito de homicidio por imprudencia grave.

El accidente se produjo sobre las 11.36 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente entre una moto y un coche, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado comprobó que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin éxito, por lo que confirmaron el fallecimiento del motorista.

