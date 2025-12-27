Muere en Tenerife a la mañana siguiente y en otro accidente la pareja de la fallecida ayer en la TF-1

Tenerife se pone doblemente de luto por la terrible desgracia que ha padecido una familia en la Isla en menos de 24 horas, dado que en ese lapso de tiempo han fallecido en diferentes accidentes de tráfico tanto Orimar como Adrián, una joven pareja isleña de 34 y 28 años, respectivamente, tal y como ha confirmado a DIARIO DE AVISOS Fernando, hermano de la fallecida.
Sin apenas tiempo de asimilar siquiera el trágico siniestro que en la tarde de ayer se llevó la vida de Orimar cuando iba en su moto por la TF-1 tras una colisión con un turismo y una guagua, la familia recibió esta misma mañana otro durísimo golpe tras conocer que Adrián también había fallecido en un accidente de tráfico.
Él también iba en moto por la TF-65, en San Miguel de Abona, cuando otro choque con un turismo le provocó igualmente la muerte.
Incapaz de encontrar palabras para describir su estado de ánimo ante semejante cúmulo de desgracias, Fernando sí ha detallado en conversación telefónica desde Venezuela con este periódico que, según la información que tiene sobre el accidente de ayer, al parecer Orimar pudo haberse deslumbrado y por eso habría impactado con su moto contra la parte trasera de un turismo, tras lo cual salió despedida hacia donde pasaba la guagua, en hechos que según el 1-1-2 tuvieron lugar pasadas las seis de la tarde en la autopista del sur a la altura del polígono industrial de Granadilla.
Por su parte, Adrián salió esta mañana de su casa para ir a comprar alimentos para los gatos y perros que eran de su pareja. Fue algo más tarde de las once y media de la mañana cuando encontró la muerte en el punto kilométrico 3,5 de la referida TF-65, una vía señalada directamente como peligrosa por la Dirección General de Tráfico por su alta siniestralidad.
Adrián también iba en moto (los dos fallecidos eran motoristas desde hace años) y, al parecer, la Guardia Civil retuvo al conductor del turismo tras la colisión de hoy, ha apuntado consternado el familiar.