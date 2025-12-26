Fallece la motorista implicada en el accidente con una guagua en la TF-1

La motorista implicada en el accidente de tráfico con una guagua, que ha tenido lugar en la tarde de este viernes, 26 de diciembre de 2025, en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura de Granadilla de Abona, ha fallecido tras presentar “lesiones incompatibles con la vida”, según detalla el 112.
El siniestro se produjo en torno a las 18.00 horas, cerca del polígono industrial del municipio sureño. Allí, una guagua y una motocicleta colisionaron, resultando fallecida la afectada, de 34 años.
Bomberos del Consorcio de Tenerife liberaron a la mujer, que se encontraba atrapada tras el impacto. Acto seguido, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la motorista presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.
La Guardia Civil se encargó de instruir la diligencias correspondientes y regular el tráfico en la vía ya que el accidente originó retenciones en la carretera en sentido sur.