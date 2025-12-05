Las claves del parte semanal de Involcan en Canarias: terremotos, emisiones “anómalas” de CO2 en Tenerife y semáforo en cada isla

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado el informe volcanológico semanal correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, en el que se recoge la actividad sismo-volcánica registrada en el Archipiélago y el nivel de alerta vigente en cada isla.
Según este informe, los semáforos volcánicos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro permanecen en verde, lo que indica que residentes y visitantes pueden desarrollar sus actividades con total normalidad. Sin embargo, La Palma continúa en amarillo, más de tres años después de finalizar la erupción de 2021.
Involcan explica que los parámetros geofísicos y geoquímicos todavía no han regresado a los niveles previos, por lo que se mantiene la recomendación de seguir prestando atención a las comunicaciones de las autoridades de protección civil.
Sismicidad baja en el Archipiélago con 46 terremotos registrados
Durante la última semana, la Red Sísmica Canaria registró 46 terremotos de baja magnitud, con un máximo de 2,7, correspondiente a un evento localizado el jueves 4 de diciembre a unos 85 kilómetros al oeste de Fuerteventura.
La energía sísmica liberada en este periodo fue baja, 0,08 gigajulios, y la actividad se concentró principalmente en Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y La Palma, donde continúa una sismicidad ligera y muy inferior a la observada durante la erupción de 2021.
Además de la actividad volcánica, Involcan recuerda que Canarias presenta una moderada actividad tectónica, motivo por el cual también se detectaron algunos terremotos asociados a fallas activas, como la situada entre Tenerife y Gran Canaria.
Emisiones anómalas de CO2 y actualización de datos en Tenerife
El informe señala que, excluyendo las zonas de La Bombilla y Puerto Naos, aún se registran emisiones anómalas de dióxido de carbono (CO2) en determinadas áreas del Archipiélago.
Los valores relativamente más altos se observan en Tenerife, donde desde 2016 se identifica un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal.
Involcan insiste en que este fenómeno es normal a corto y medio plazo en sistemas volcánicos activos.
Asimismo, se han actualizado y corregido los valores de referencia del flujo difuso de CO₂ en la estación de control de Tenerife, con el fin de mejorar el seguimiento.
Sin cambios relevantes en la deformación del terreno
En cuanto a la deformación del terreno, no se han detectado variaciones significativas en ninguna Isla durante la última semana, lo que contribuye al escenario de estabilidad general.
Un boletín semanal para mejorar el seguimiento volcánico
Este informe gráfico semanal forma parte del proyecto CANvolcano, financiado por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, y tiene como objetivo ofrecer información actualizada sobre la situación sismo-volcánica del Archipiélago.