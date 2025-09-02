Involcan resuelve la ‘gran duda’ sobre la próxima erupción en Tenerife: qué significa “corto”, “medio” y “largo plazo”

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) confirmo este lunes la detección de un nuevo enjambre sísmico volcano-tectónico en Tenerife, registrado entre las 17.14 y las 18.26 horas del 30 de agosto de 2025.
La Red Sísmica Canaria contabilizó más de 100 pequeños terremotos, de los cuales 49 fueron localizados con precisión bajo el complejo Teide-Pico Viejo, a profundidades de entre 4 y 7 kilómetros. El evento de mayor magnitud alcanzó 1,2, por lo que ninguno fue sentido por la población.
¿Qué significan estos enjambres?
Los terremotos volcano-tectónicos se originan cuando las rocas del interior del volcán se fracturan debido a la presión de fluidos como agua caliente o gases, explica Involcan. Un fenómeno que suele presentarse en enjambres sísmicos, es decir, grupos de terremotos próximos en el tiempo y con localizaciones similares.
En Tenerife, este tipo de episodios son habituales: desde 2017 se han registrado más de 110 enjambres. El origen del más reciente, al igual que los anteriores, se asocia a la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la Isla, un proceso observado de manera recurrente desde 2016.
A ello se suman otros indicadores de actividad volcánica, como el incremento de CO2 en el cráter del Teide o la deformación ligera del terreno al noreste del pico, detectada en 2024.
¿Existe riesgo de erupción?
Con la información disponible, el Involcan aclara que no hay evidencia de un aumento en la probabilidad de erupción a corto o medio plazo. No obstante, la persistencia de señales como la sismicidad recurrente, el incremento en la emisión de gases y la deformación del terreno indican que el sistema volcánico está activo, por lo que no puede descartarse una evolución a largo plazo.
El organismo mantiene y refuerza la vigilancia volcánica en Tenerife mediante redes permanentes de monitoreo y campañas científicas periódicas.
Involcan ha querido aclarar la duda más común entre la población sobre estos plazos. Así, cuando nos referimos a corto plazo, hablamos de horas a días. El medio plazo incluye de semanas a pocos meses. Y, por último, el largo plazo abarca de varios meses a años o incluso décadas.