Un coche ardiendo paraliza la autopista TF-1

La autopista TF-1 permanece afectada esta hora de la noche a la altura de Tajao, en el municipio de Arico, después de que un vehículo comenzara a arder en mitad de la vía, generando una densa columna de humo que ha obligado a paralizar la circulación en ambos sentidos.
El incendio del coche, cuyas causas aún no han sido determinadas, provocó una rápida pérdida de visibilidad, lo que ha generado importantes retenciones en la circulación.
Los servicios de emergencia ya han sido movilizados y trabajan en el lugar para sofocar las llamas, y restablecer la circulación lo antes posible. Se pide a los usuarios de la vía que extremen la precaución y sigan las indicaciones.
De momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre el alcance de los daños en la infraestructura.