Un herido grave tras colisionar contra una farola en Canarias

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios
Un hombre de 25 años se encuentra en estado grave tras colisionar con un vehículo contra una farola en Canarias.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias, el accidente tuvo lugar en la calle Granada, en el municipio lanzaroteño de Arrecife, sobre las 19:36 horas de este 25 de diciembre.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local.

A su llegada, los bomberos procedieron a liberar al conductor del turismo y a asegurar el vehículo.

Según la información facilitada por el SUC, el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, varios traumatismos de carácter grave.

Tras ser atendido y estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Mientras, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.

