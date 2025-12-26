Mueren dos personas en el incendio de una vivienda en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha confirmado que dos personas han fallecido este viernes, 26 de diciembre, en el incendio de una vivienda en Tenerife.
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, varias llamadas alertaron del fuego en un inmueble ubicado en la calle Real, en el municipio de La Matanza de Acentejo, en torno a las 6:27 horas.
De inmediato, desde el 112 se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada, una sanitarizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
Los bomberos rescataron del interior de la vivienda a dos personas inconscientes y procedieron a extinguir las llamas, que afectaron a la totalidad del inmueble.
El personal del SUC comprobó que ambos se encontraban en parada cardiorrespiratoria y realizó maniobras de reanimación, sin resultado, confirmándose el fallecimiento de un hombre de 63 años y de una mujer.
La Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción de las diligencias, mientras que la Policía Local colaboró con los recursos desplazados.