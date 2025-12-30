Los servicios de emergencia han intervenido este martes, 30 de diciembre, en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de La Libertad, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en el que se han visto implicados varios vehículos.
El siniestro ha tenido lugar cuando una conductora de 69 años, que circulaba sola en un coche automático, se ha confundido con los pedales, lo que ha provocado que se saliera de la vía.
Como consecuencia, el turismo ha impactado contra otros tres vehículos y ha rozado a un cuarto.
A causa de la colisión, la mujer no ha podido salir del coche por sus propios medios al quedar una de las puertas atascada, por lo que ha sido necesaria la intervención de los Bomberos para facilitar su salida.
La conductora no presentaba lesiones, según la valoración del personal sanitario desplazado a la zona.
El resto de conductores tampoco ha resultado afectado y no se han registrado heridos, de manera que el accidente se ha saldado únicamente con daños materiales.
En el lugar han intervenido efectivos de la Policía Local, Bomberos de Tenerife y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).