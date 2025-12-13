El Costa Adeje Egatesa despide el año en casa ante el DUX Logroño

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta mañana domingo una cita muy especial en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde recibirá al DUX Logroño a partir de las 11:00 horas, en un duelo correspondiente a la jornada 14 de la Liga F Moeve y patrocinado por Halcón Viajes. Será el último encuentro del año en casa, una oportunidad perfecta para que la afición blanquiazul y el equipo se despidan juntos de un 2025 cargado de buenos momentos y una temporada que está dejando un rendimiento sobresaliente. El partido será narrado por los micrófonos de Atlántico Radio y será retransmitido por las cámaras de Dazn.
Será el último partido del año en la Liga F Moeve para el CD Tenerife femenino, pero no en Copa de la Reina, ya que el próximo sábado 20 de diciembre afrontará la eliminatoria de octavos de final a partido único ante el Sevilla, en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva.
A por el segundo triunfo en casa
Las tinerfeñas llegan al encuentro situadas en una sólida quinta posición, con 23 puntos, y con el objetivo de lograr su segunda victoria consecutiva en el Heliodoro Rodríguez López tras la brillante actuación firmada en el último compromiso en el recinto capitalino frente al Atlético de Madrid (2-1), con los goles de Elba Vergés y de Claudia Iglesias Bicho.
El equipo dirigido por Eder Maestre quiere prolongar su positivo estado de forma y cerrar el año ante su público con una alegría más.
Para el técnico blanquiazul, el equipo venía haciendo en casa “buenos partidos, y el haber ganado al Atlético de Madrid te quita una losa emocional”. De cara al partido de este domingo, Eder Maestre considera que, “la semana está siendo muy buena. Estamos contentas por el partido que hicimos en Barcelona, pero ya estamos centradas en el DUX Logroño y me encantaría vivir el partido con la responsabilidad y humildad que caracteriza al equipo”.
Por su parte, el conjunto riojano aterriza en la isla ocupando la decimoquinta plaza, con 5 puntos, y tras caer en su estadio, Las Gaunas, ante la SD Eibar (0-1) en la pasada jornada.
“Me encantaría vivir el partido con la responsabilidad y humildad que caracteriza al equipo. No por el trabajo hecho en el Johan Cruyff vamos a ganar ahora, hay muchos partidos donde el DUX Logroño ha merecido obtener muchos más puntos. Tienen jugadoras que son peligrosas en la parte ofensiva, muy rápidas y fuertes, poseen armas con las que pueden hacernos daño” señala Maestre sobre su rival.
El posible once de Eder Mestre podría estar compuesto por Natalia Ramos, bajo los palos. Defensa de cinco, con Aleksandra y Clau Blanco en los laterales y en el eje central Cinta Rodríguez, Elba Vergés y Patri Gavira. En la sala de máquinas, Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández o Sandra Castelló. En punta de ataque, Paulina Gramaglia y Sakina Ouzraoui.
Venta de entradas
Las entradas para el compromiso de este domingo continúan disponibles en la web oficial del club y a través de Tomaticket, con precios desde los 6€ en San Sebastián Baja y 12€ en Tribuna Baja.
El día del partido, las taquillas del Heliodoro Rodríguez López abrirán desde las 8:00 horas para quienes deseen adquirir sus localidades de forma presencial, con precios de 7€ en San Sebastián Baja y 13€ en Tribuna Baja.
Promoción en la tienda física del estadio
Además, con motivo de estas fechas navideñas y como gesto de agradecimiento a la fidelidad de la afición, la tienda oficial del club, situada junto a los accesos de Tribuna Baja y San Sebastián Baja, ofrecerá un descuento del 20% en todos sus productos a aquellos aficionados que realicen su compra al acceder al estadio el mismo día del partido.
Un cierre de año junto a la afición blanquiazul
El Costa Adeje Tenerife Egatesa quiere cerrar un año 2025 muy especial, acompañado del mejor ambiente en el Heliodoro y con la intención de brindar un nuevo triunfo a su afición, que está siendo clave en una temporada cargada de emoción, crecimiento y grandes citas.
Moreno, Carlota, Aithiara y Pisco, bajas por lesión
El club blanquiazul facilitó la lista de lesionadas y que serán baja para el partido de mañana ante el DUX Logroño en el Heliodoro. Son cuatro las inquilinas en la enfermería del CD Tenerife femenino: Yerliane Moreno, Carlota Suárez, Aithiara Carballo y Raquel Peña Pisco. Todas ellas no volverán al terreno de juego hasta el próximo año 2026