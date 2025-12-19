Del universo ‘Avatar’ al adiós de Marisa Paredes

Esta semana asistimos a un gran evento cinematográfico, el debut de la tercera parte de Avatar, que compartirá cartelera con otras propuestas, como la película de terror Keeper; la adaptación de François Ozon de la novela El extranjero, Vida privada, con Jodie Foster; Emergency Exit, rodada en Canarias o la película de animación La gran Navidad de los animales.
Así, Avatar: Fuego y ceniza marca el regreso de James Cameron al universo de Pandora, nuevamente revolucionando la experiencia visual en formatos como IMAX, 4DX y 3D. El reparto reúne a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet y suma a Oona Chaplin, quien da vida a una nueva y poderosa villana. La historia sigue a Jake Sully, Neytiri y su familia en una nueva lucha por la supervivencia, enfrentándose esta vez a fuerzas que amenazan con destruir el frágil equilibrio de su mundo.
Keeper es la nueva película del aclamado director Osgood Perkins, que tras el éxito de Longlegs y The Monkey regresa con un inquietante viaje de terror psicológico. Protagonizada por Tatiana Maslany y Rossif Sutherland, la película promete convertirse en el gran estreno de terror de la Navidad. Así, una escapada romántica a una cabaña aislada se convierte en una auténtica pesadilla cuando una presencia oscura obliga a la pareja protagonista a enfrentarse al aterrador pasado del lugar.
El extranjero, de François Ozon, se estrena en cines españoles tras su paso por Venecia y San Sebastián con una reinterpretación en blanco y negro de la novela de Albert Camus ambientada en la Argelia colonial. Ofrece un trabajo coral del reparto de gran intensidad emocional y una bella puesta en escena. En el árido paisaje de Argel, un hombre indiferente al mundo comete un acto irreparable que pone a prueba su destino y su propia conciencia.
Además, aterriza en salas Vida privada, el nuevo largometraje de la cineasta francesa Rebecca Zlotowski, protagonizado por Jodie Foster en su primer papel principal en francés. Presentada en el Festival de Cannes y con paso destacado por Toronto y San Sebastián, la película combina thriller, comedia e intriga para explorar los límites entre la vida pública, privada y secreta. Foster encarna a una psiquiatra que investiga la muerte de una de sus pacientes en una trama de dobles identidades y verdades ocultas. La acompañan Daniel Auteuil, Matthieu Amalric, Virginie Efira y Vincent Lacoste, en una coproducción europea que confirma el talento de Zlotowski para transformar el suspense psicológico en un estudio emocional lleno de elegancia y sutileza.
Rodada en Canarias
Emergency Exit, de Lluís Miñarro, también llega a los cines con un significado muy especial: es la última película interpretada por Marisa Paredes, estrenándose justo cuando se cumple un año de su fallecimiento. Rodada en localizaciones de Cataluña, Tenerife y La Gomera, esta road movie coral, propone un viaje entre la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, consolidando el legado artístico de Paredes en una despedida luminosa y profundamente conmovedora. El reparto también incluye a Emma Suárez, Aida Folch, Oriol Pla, Albert Pla y Francesc Orella.
Para el público familiar
Para los más pequeños de la casa, La gran Navidad de los animales es la opción ideal. Cinco historias dirigidas por creadoras internacionales, que combinan animación 2D con estética artesanal, y con música del compositor Pablo Pico, que envuelve cada cuento en un ambiente mágico. Zorros, cigüeñas y pollitos protagonizan divertidas aventuras para salvar la Navidad, descubriendo el valor de la amistad, la generosidad y la belleza del invierno.