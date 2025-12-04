Lluís Miñarro preestrena ‘Emergency Exit’ en los Multicines Tenerife

Los Multicines Tenerife, en La Laguna, ofrecen hoy jueves (19.00 horas) el preestreno de Emergency Exit, el nuevo film del cineasta catalán Lluís Miñarro. Además del director y productor, en la cita, auspiciada por Charlas de Cine, también estará José Alayón, productor de la película con El Viaje Films, quienes tras la proyección conversarán con el crítico Manuel Díaz Noda.
Emergency Exit es una road movie coral que explora la dicotomía entre sueño y realidad, vida y muerte, con un tono guiado por la ironía y el absurdo. Llegará a la cartelera el 19 de diciembre.
Rodada en diferentes localizaciones naturales de Tenerife y de La Gomera, así como en los Pirineos y Cataluña, cuenta en su reparto con Marisa Paredes -fallecida el pasado año-, Emma Suárez, Oriol Pla, Albert Pla, Francesc Orella, Gonzalo Cunill, Aida Folch, Miquel Barberà, Lu Colomina y Laia Brugarolas, entre otros muchos intérpretes.