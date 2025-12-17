sucesos

Desalojan un edificio en Canarias por grietas estructurales

Los técnicos municipales valoran la integridad de la misma para garantizar la seguridad
Las autoridades han decidido desalojar este miércoles un inmueble ubicado en la Calle Ripoche de Las Palmas de Gran Canaria al aparecer grietas estructurales.

En concreto, se trata de una edificación colindante a otro inmueble en el que se estaban ejecutando unas obras de derribo del mismo.

Según ha informado la Policía Local capitalina, tras percatarse de que habían aparecido grietas estructurales se procedió inmediatamente al desalojo de la edificación.

Finalmente, los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se encuentran valorando la integridad de la misma para garantizar la seguridad.

